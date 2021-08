Inserita in Cronaca il 11/08/2021 da Cinzia Testa Amato, Lippo, Russo F. (Confintesa Sanità): dubbi sul rinnovo CCNL comparto Sanità Giungono notizie in merito al tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNL Sanità in particolar modo per quanto concerne la professione sanitaria, a quanto pare si parlerebbe di un aumento medio salariale di soli 90,00 € lordi al mese. Questo aumento salariale ammonterebbe a circa 4,00 € lordi di aumento al giorno. Una proposta che demolisce il loro meritevole operato, che da sempre li vede in prima linea, soprattutto in questa pandemia, che sembra purtroppo prolungarsi ancora per chissà quanto tempo.



Confintesa Sanità chiede invece, oltre ad un aumento salariale congruo, di rivedere le indennità previste da contratto ferme ormai da più di 20 anni, al 1987, quali l’indennità di reperibilità ferma a (40.000 lire) 20,00 € a turno oppure le indennità di turno; queste componenti potrebbero giustamente contribuire ad una maggiore equità salariale per una categoria tanto declamata e osannata dai media e dagli organo di stato.