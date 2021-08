Inserita in Cultura il 06/08/2021 da Cinzia Testa Questa sera Paolo Crepet alla Casina delle Palme per Trapanincontra Stasera alle 21:15 settimo appuntamento di Trapanincontra, rassegna organizzata dal Comune di Trapani in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana e curata da Giacomo Pilati. Ospite lo psichiatra, sociologo, educatore, saggista ed opinionista Paolo Crepet. Appuntamento alla Casina delle Palme, ingresso contingentato fino ad esaurimento dei posti e nel rispetto delle disposizioni anti Covid vigenti. Trapani città che legge - Patto per la lettura - Trapani Capitale delle culture Euromediterranee rinnova dunque il suo impegno per la cultura con un´altra grande serata di Trapanincontra.