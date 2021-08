Inserita in Cronaca il 06/08/2021 da Cinzia Testa Il pronto intervento dell’Anas Collesano limita i danni dell’incendio ierinnotte ha colpito il territorio Il bosco di Collesano ieri notte è stato colpito da un grosso incendio che il vento di scirocco ha rischiato di portare verso il paese di Collesano. Il presidente Anas Collesano, Antonino Vara, ha provveduto prontamente a filmare l’accaduto per mettere in allerta tutti i residenti delle abitazioni e i proprietari di terreni con animali, affinché si potesse evitare il peggio. L’incendio è partito verso le 2:15 presso il monte Scillato. Vara e i volontari a quell’ora era impegnati in attività di sorveglianza, ma dalla parte opposta del territorio, così, una volta avvertiti dalla torretta di competenza si sono adoperati chiamando il Sindaco e facendo partire tutti i mezzi comunali a disposizione al fine di organizzare il coordinamento e lo spegnimento dell’incendio e facendo sì che tutte le persone venissero messe in salvo.



Nelle mattinate, dietro le mura del paese i volontari Anas si sono inoltre occupati di mettere in sicurezza dal fuoco un acquedotto che fornisce l’acqua al paese affinché non si creassero problemi idrici di rifornimento.



Riportiamo le parole del presidente Vara in merito all’accaduto:



“Viste le temperature alte di questo periodo abbiamo aumentato il servizio di avvistamento incendi. Come presidente Anas Collesano sono dispiaciuto che la nostra opera di prevenzione sia stata vana. Ma ciò che conta è che la comunità sia sana e salva. Adesso la situazione è rientrata grazie allo spiegamento della squadre della Forestale Carabinieri, dei Vigili urbani, dei Volontari della protezione Civile e all’opera dei Canadair che sta in queste ore ultimando il lavoro di spegnimento”.