Inserita in Cronaca il 04/08/2021 da Cinzia Testa La Città di Trapani aderisce alla La Città di Trapani aderisce alla "Marcia per San Matteo", per una Sicilia libera dagli incendi, che si terrà venerdì 6 Agosto alle ore 18:00. Il luogo di ritrovo è il Museo Agroforestale di San Matteo di Erice. L’Amministrazione di Trapani solidarizza con le popolazioni colpite dagli incendi, a cominciare dalle comunità confinanti fino ad arrivare alla Sicilia Orientale, atteso che il patrimonio ambientale appartiene a tutte le donne ed agli uomini impegnati non solo nel difendere la natura quanto nel promuovere azioni concrete per la sua salvaguardia.

"Aderiamo convintamente all´iniziativa auspicando severità e giustizia ferma nei confronti di chi continua a macchiarsi di tali reati ed al pari provvedimenti concreti da parte degli enti regionali a tutela del patrimonio arboreo e non solo - dichiara il sindaco Tranchida -. Solidarietà ai Sindaci in prima linea e rappresentanti delle loro comunità ferite anche sotto il profilo patrimoniale oltre che delle famiglie per le vittime irrisarcibili. Grazie agli operatori delle Forze dell´Ordine, Vigili del Fuoco, Forestale e Volontari di Protezione Civile per il rischioso sacrificio che spesso scongiura il peggio dei disastri comunque manifesti. Vicinanza ideale ed eventuale supporto alle associazioni ambientalistiche con in testa il coordinamento "Salviamo i Boschi" per l’ennesima ed importante presa di posizione e manifestazione alla quale auspico ampia partecipazione".