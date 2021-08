Inserita in Cultura il 03/08/2021 da Cinzia Testa Il Festival Dionisiache di Segesta fa tappa a Salemi: giovedì 5 agosto ´Anfitrione´ di Plauto Il Festival Dionisiache di Segesta fa tappa a Salemi. Grazie alla collaborazione con l´amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, la rassegna teatrale trapanese organizzata dal Parco archeologico di Segesta, diretto da Rossella Giglio, sbarcherà giovedì 5 agosto in piazza Alicia: in programma la commedia ´Anfitrione´, di Plauto, con adattamento e regia di Livio Galassi. Sul palco saliranno Debora Caprioglio, Franco Oppini, Giorgia Guerra, Lorenzo Venturini e Federico Nelli, con musiche di Luciano Francisci e scenografia di Giovanni Nardi. Lo spettacolo si aggiunge al cartellone ´Salemi dEstate´, messo a punto dall´assessorato al Turismo del Comune di Salemi. "Anche quest´anno si ripropone un connubio felice tra la nostra città e il Festival diffuso Dionisiache - affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l´assessore alle Culture, Vito Scalisi -. Ancora una volta Salemi, con il fascino di piazza Alicia, si propone come location ideale per spettacoli di qualità".



La capienza prevista per la rappresentazione di giovedì sera è di circa duecento posti a sedere. Per tutte le informazioni sono a disposizione i numeri del Parco archeologico di Segesta: 09241912533; 0924952356; 3889590892. Le prenotazioni dei biglietti si potranno effettuare ai numeri 3889590892 (whatsapp) e 3288663774, oltre che attraverso l´indirizzo e-mail prenotazioni@dionisiache.it. A disposizione anche i siti www.parcodisegesta.com, www.dionisiache.it e www.vivaticket.com. Informazioni e prenotazioni anche attraverso la Pro Loco di Salemi ai numeri 0924981426 e 3291007776, e con l´indirizzo e-mail prolocosalemi@prolocosalemi.it.