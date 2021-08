Inserita in Cultura il 02/08/2021 da Cinzia Testa Oggi cerimonia di commemorazione per Sebastiano Tusa in diretta alle ore 20:00 anche sui social del Comune di Pantelleria



Il Sindaco Vincenzo Campo parteciperà oggi alla cerimonia commemorativa dedicata a Sebastiano Tusa organizzata dal Comune di Trapani, insieme all´Associazione Archeo Aegates, al Comune di Erice, al Comune di Favignana e al Comune di Pantelleria, presso la CASINA DELLE PALME di Trapani.

Nel pomeriggio sarà deposta una corona d´alloro a Capo Grosso (Levanzo) e poi sarà intitolata al Prof. Tusa una Sala espositiva alla Torre Ligny.

LA SERA, A PARTIRE DALLE 20,00 CI SARÀ LA DIRETTA (LINK QUI SOTTO) DEL CONVEGNO CHE VEDRÀ GLI INTERVENTI DI:



Valeria Li Vigni Tusa

Soprintendente del Mare Regione Sicilia

Massimo Cultraro

Archeologo Preistorico

Timmy Gambin

Archeologo Subacqueo

Donatella Bianchi

Presidente WWF e conduttrice Linea Blu

Ernesto Oliva

Giornalista RAI TGR Sicilia

Modera Ludovico Gippetto

Giornalista della Segreteria della Soprintendenza del Mare

Durante il convegno sarà proiettato il docufilm sulla carriera del Prof. Tusa diretto da Nicola Ferrari e patrocinato dalla Regione Siciliana.

Vi aspettiamo alle 20,00 in diretta: https://youtu.be/WNscXtlu0ac