Inserita in Cronaca il 02/08/2021 da Cinzia Testa A Camporeale un convegno dedicato alla ripresa economica in Sicilia dopo la pandemia: tra i relatori il filosofo Diego Fusaro ​I futuri scenari produttivi post Covid 19 in Sicilia, le prospettive di ripresa all´orizzonte per l´isola già in affanno economico e il ruolo che lo Statuto Autonomo può rivestire per superare la crisi in atto.



​Questi gli argomenti al centro dell´incontro che si terrà a Camporeale, in provincia di Palermo, il 2 agosto a partire dalle 18:30 presso le Fattorie Azzolino.



​L´ evento, dal titolo "La ripresa economica nell´era post Covid", è organizzato dal Movimento "Terra è vita" e prevede la partecipazione di esperti e professionisti, che si confronteranno sui temi previsti, dall´angolo visuale delle loro diverse competenze.



​I lavori, moderati da Mario Danny Messinese, presidente dell´associazione culturale "Lu Statutu" , si apriranno con l´introduzione di Santo Bono di "Terra è vita".



​Seguiranno gli interventi dei relatori : il filosofo Diego Fusaro, l´esperto di sviluppo rurale e locale Beppe De Santis, l´economista Fabio Maggiore e il giurista Andrea Piazza.



​A conclusione dell´iniziativa, sarà possibile prendere parte a una degustazione di prodotti tipici del territorio; per farlo, occorrerà munirsi di un ticket che verrà fornito all´ingresso.



​In programma anche uno spettacolo di musica siciliana con Totò Funnaro.