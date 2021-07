Inserita in Cronaca il 30/07/2021 da Cinzia Testa Approvati 4 progetti per l´adeguamento e la messa in sicurezza di palestre scolastiche Nella giornata di ieri, la Giunta municipale guidata dal sindaco Tranchida ha approvato 4 progetti per l’adeguamento e la messa in sicurezza di palestre scolastiche oggetto di uno specifico avviso pubblico emanato dal MIUR. Ad essere interessate sono le palestre dell´istituto “Bassi-Catalano” di via Marinella per un importo dei lavori pari a 117 mila Euro, “G.G. Ciaccio Montalto” di via Tunisi per un importo dei lavori pari a 95 mila Euro, “G. Marconi” di viale XI Settembre per un importo dei lavori pari a 144 mila Euro ed “E. Pertini” di Fulgatore per un importo dei lavori pari a 140 mila Euro.

“Con la diretta collaborazione delle Istituzioni Scolastiche ed il fondamentale apporto dell’ufficio tecnico, l’Amministrazione Comunale coglie l’opportunità di adeguare ed abbellire le palestre di alcune scuole per renderle più funzionali sia come arredi che come attrezzature - dichiarano il sindaco Tranchida e l´assessore allo Sport e Pubblica Istruzione Abbruscato -. Questi progetti si integrano con il piano di recupero degli impianti scolastici avviato sin dal nostro insediamento, quando stabilimmo di cominciare a lavorare sugli impianti partendo proprio dalle scuole”.