Inserita in Cronaca il 29/07/2021 da Cinzia Testa La prestigiosa rivista Forbes dedica alla Città di Trapani uno straordinario articolo promozionale La prestigiosa rivista Forbes ha dedicato alla Città di Trapani uno straordinario articolo promozionale che rende onore agli operatori del territorio ed agli sforzi che questi stanno compiendo al fine di raggiungere la più vasta gamma di pubblico possibile in chiave di sviluppo turistico. Un vero e proprio lavoro di squadra quello che viene portato avanti ormai da diversi anni per garantire ai turisti il maggior comfort possibile: dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale ai singoli comuni senza tralasciare il grande lavoro delle associazioni, sono tante le iniziative intraprese che vengono ribadite nell´articolo. L´attenzione per la pesca, la valorizzazione delle bellezze architettoniche cittadine, le prelibatezze culinarie definite splendide e saporite sono solo alcuni degli elementi sottolineati dal giornalista Giovanni Mariani. “Il fascino di Trapani conclamato da una rivista internazionale come Forbes ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre più per lo sviluppo del territorio - dichiarano il sindaco Tranchida e l´assessore d´Alì -. Dal cibo alla cultura, sono tanti i punti di forza della Sicilia Occidentale che vedono Trapani protagonista assoluta del rilancio economico-turistico dopo 15 mesi complicatissimi: le strutture alberghiere stracolme, i ristoranti pieni e gli apprezzamenti dei turisti rendono onore al lavoro svolto negli ultimi anni con dedizione e parsimonia ed in simbiosi con gli operatori del territorio”.