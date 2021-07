Inserita in Sport il 28/07/2021 da Cinzia Testa FLY VOLLEY MARSALA, ai nastri di partenza il nuovo campionato di Serie B2 Femminile di Pallavolo Ai nastri di partenza il nuovo campionato di Serie B2 Femminile di Pallavolo, La Fly Volley comunica l’importantissima conferma al suo fianco dell’ A29 Energy Service Company.

La A29, azienda leader del settore delle energie rinnovabili e nell’efficientamento energetico del 110%, sposa nuovamente il progetto Fly Volley, proseguendo un binomio vincente che ha dato ottimi risultati.

“Da sempre vicini allo Sport e alle importanti realtà locali” aggiunge Michele Bianco Direttore Commerciale dell’A29, “Il percorso iniziato con la Fly è solo all’inizio, entrambe le società sono in forte crescita e abbiamo individuato traguardi prestigiosi”.

Intanto il roster della Fly inizia a prendere forma, nei prossimi giorni saranno annunciati i nuovi colpi di mercato che la dirigenza sta portando a termine, per garantire un campionato da protagonisti.