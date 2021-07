Inserita in Cronaca il 26/07/2021 da Cinzia Testa Formazione obbligatoria docente impegnato in classi con alunni con disabilità: dissenso della CONF.A.S.I. SCUOLA La Confasi Scuola in una nota esprime il proprio dissenso nei confronti del decreto del Ministero dell´Istruzione relativo alla formazione obbligatoria che riguarda i docenti su posto comune non specializzato per le attivita´ didattiche di sostegno. Secondo tale decreto l´impegno formativo sarà di 25 ore e le stesse non saranno retribuite. Il decreto inoltre non prevede per questi docenti l´ esonero dal servizio.Per la coordinatrice nazionale di Confasi Scuola Adele Sammarro, per il vice coordinatore nazionale Davide Lercara e per la Responsabille Nazionale Docenti di Sostegno Ida Vasta, " l’aggiornamento professionale, in tutti gli ambiti lavorativi, rientra nell’orario di servizio prestato e, dunque, come tale deve essere considerato a livello retributivo". Confasi afferma ancora che " tenuto conto dell´ importante lavoro svolto dai docenti non a tempo indeterminato,occorre estendere questa misura anche a loro, soprattutto a quelli con contratto annuale e che quindi svolgono un´attività continua nella classe". "I docenti - conclude la nota di Sammarro, Lercara e Vasta- qualsiasi sia la loro condizione contrattuale svolgono un servizio centrale per la crescita culturale e civile della società. È importante agire nella logica di una maggiore valorizzazione e difesa di una figura, troppe volte svilita dallo stesso Stato che rappresentano in classe".