Inserita in Politica il 26/07/2021 da Direttore agevolazioni della TARI fino all’esenzione o riduzione dal pagamento con l’espletamento dell’attività di baratto amministrativo. Si rende noto che, come previsto dall’ art. 26 “Bonus alle famiglie a basso reddito ISEE”, del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI – approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2021, i cittadini contribuenti potranno usufruire di una agevolazioni della TARI fino all’esenzione o riduzione dal pagamento con l’espletamento dell’attività di baratto amministrativo.

La richiesta dovrà essere presentata dal 01/08/2021 al 10/10/2021, utilizzando, pena l’archiviazione dell’istanza esclusivamente il modello di domanda allegato al link sottostante, corredato della documentazione sotto indicata, disponibile presso l’ Ufficio Servizi Sociali sito nella via Erodoto n. 1 (per informazioni 3336139962 – 3483552448), ovvero presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in via Garibaldi n. 111 o ancora scaricarsi dal sito internet del Comune di Trapani www.comune.trapani.it:

Modello ISEE in corso di validità;

Documento di riconoscimento in corso di validità.

L’istanza potrà essere presentata all’ufficio protocollo dell’Ente o anche inviata a mezzo Pec all’indirizzo servizi.sociali@pec.comune.trapani.it

Maggiori dettagli al link: https://www.comune.trapani.it/informazioni/agevolazioni-tari-2021/