Inserita in Sport il 24/07/2021 da Direttore Mazara calcio: In gialloblù firmano SAMI ELAMRAOUI, MIRKO DE MIERE E GIULIO GIORDANO La nuova stagione calcistica del Mazara, edizione 2021-22, dopo gli annunci della riconferma di mister Dino Marino, che guiderà i canarini per la quarta stagione, e dell’allenatore in seconda Michele Pappalardo, arrivano i primi calciatori che iniziano a formare la nuova rosa gialloblù. La società Mazara calcio, comunica l’avvenuto tesseramento del centrocampista SAMI ELAMRAOUI e dei portieri MIRKO DE MIERE e GIULIO GIORDANO.



SAMI ELAMRAOUI (Classe 87 di Palermo), Centrocampista proveniente dalla Folgore di Castelvetrano (Ecc). Il giocatore in passato ha militato nel Licata (Ecc), Acireale (Ecc. vincendo il campionato), Giarre (serie D, fino alla finale nazionale di Coppa Italia), Campobello (serie D), Modica (Ecc), Adrano (serie D), Hintereggio (serie D), Tiger Brolo (Ecc. vincendo il campionato), Orlandina (Ecc. vincendo il campionato), Due Torri (Ecc), Atletico Catania (Ecc). Sami, giocatore di grande esperienza. Ottima visione di gioco, bravo nella costruzione del gioco e nel lanciare i compagni in fase offensiva. Tra le sue doti tecniche, la specializzazione nei calci piazzati che spesso finiscono dentro la rete. Sami ha dichiarato: “Mazara è una grande piazza con una società motivata e ambiziosa. Ho firmato per questa maglia perché amo le scommesse! Con il pubblico grandioso del Nino Vaccara avremo la giusta carica per arrivare a tante vittorie. Un grazie alla società per la splendida accoglienza e gli stimoli che mi sta dando per affrontare una stagione importante. Onorato di lavorare con mister Dino Marino e di portare avanti il progetto importante del presidente Titone. Forza Mazara.”



MIRKO DE MIERE (Classe 96), portiere, alto 1.88, palermitano, proveniente dal Marineo (Ecc). De Miere, estremo difensore, para rigori, in passato ha difeso i pali del Modica (Ecc), Marsala (Ecc. vincendo il campionato), Cittanovese (Ecc), Scordia (serie D), Misilmeri (Ecc), Kamarat (Ecc), Mussomeli (Ecc), Terranova Gela (Ecc), Riviera Marmi (Ecc). De Miere ha dichiarato: “Sono felicissimo di difendere la porta del Mazara, società e piazza di notevole prestigio del calcio siciliano. Giocare al Nino Vaccara con una grande tifoseria che ti trascina per tutta la partita sarà una emozione unica. Saluto con affetto la città di Mazara e i miei nuovi tifosi. Voglio esternare un grazie speciale al presidente Davide Titone e al mister Dino Marino che mi hanno voluto fortemente nel Mazara. Onorato di lavorare con mister Dino Marino, persona concreta ed esperta, di poche parole, un grande motivatore e lavoratore. Un grazie al dirigente Bartolomeo Licata e a tutto lo staff, per la bella accoglienza. Darò il massimo e suderò tanto per onorare questa importante maglia. Grazie Mazara!”



GIULIO GIORDANO (Classe 2002), portiere, alto 1.81, di Gibellina, nato a Salemi, proveniente dall’Igea Virtus (Ecc.). Giordano è cresciuto nelle giovanili del Trapani (serie B). Ha indossato le maglie del Marsala (serie D per due anni) e nella Folgore di Castelvetrano (Ecc). Giordano ha dichiarato: “Un grande grazie alla società gialloblù del presidente Davide Titone e a mister Marino per avere insistito e voluto portarmi in questa piazza importante. Sono abbastanza motivato e con tanta voglia di fare bene”.



(Nella foto: da sinistra il dirigente Bartolomeo Licata, il portiere Giordano, il centrocampista Sami, il portiere De Miere e il team manager Santino Giacalone)