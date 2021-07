Inserita in Sport il 22/07/2021 da Cinzia Testa Pallacanestro Trapani: Ferioli e Trapani si separano Si dividono le strade col preparatore atletico Davide Ferioli



La Pallacanestro Trapani comunica la risoluzione consensuale del contratto con il preparatore atletico Davide Ferioli. In questa difficile stagione, vissuta con lo spettro costante del COVID-19 che ha messo spesso alle strette la tenuta psico-fisica degli atleti, il dott. Ferioli si è distinto per professionalità e competenza. La Pallacanestro Trapani rivolge a Davide i più sinceri auguri per un prosieguo di carriera ricco di gioie e soddisfazioni.