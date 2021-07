Inserita in Politica il 21/07/2021 da Direttore Ricorsi per il riconoscimento del servizio di pre-ruolo- Ricostruzione Carriera per i docenti di ogni ordine e grado L’A.N.A.S. vi invita a visionare la scheda per i Docenti interessati alla presentazione di Ricorsi per la Ricostruzione di Carriera.



RICORSO PER OTTENERE L’IMMEDIATA VALUTAZIONE PER INTERO DI TUTTO IL PERIODO PRE-RUOLO OGGI ILLEGITTIMAMENTE VALUTATO PER INTERO SOLO FINO A 4 ANNI, CON LA PARTE ECCEDENTE VALUTATA PER SOLI 2/3 AI FINI GIURIDICI E IL RESTANTE 1/3 AI SOLI FINI ECONOMICI.

Requisiti: A chi è rivolto?

Docenti immessi in ruolo e che hanno ottenuto la ricostruzione della carriera da meno di dieci anni e che abbiano svolto almeno sette anni di precariato.

Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo, con nomina giuridica ed economica non successiva all’a.s. 2010/11.

Cosa si chiede?

Riconoscimento ai fini economici per intero in luogo di due terzi di tutti gli anni di precariato eccedenti i primi quattro, già riconosciuti per intero dal Miur.

Pagamento delle differenze stipendiali maturate negli ultimi cinque anni con l’anticipo degli scatti di anzianità e mantenimento del riconoscimento dell’anticipo degli scatti anche per il futuro.

(con riconoscimento anche ai fini previdenziali e del TFR)

Che documenti servono?

Copia del decreto di ricostruzione della carriera

Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale

Copia della diffida (D5) al MIUR e ricevuta di ritorno

Se reddito inferiore ai limiti di legge, auto-dichiarazione (AD) per l’esenzione dal C.U.

(Contributo Unificato)

Sottoscrizione della convenzione (C5) con lo studio legale

Modalità di preadesione:

Per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all’ANAS.https://www.anasitalia.org/ e presentare in studio i seguenti documenti:



Copia del decreto di ricostruzione della carriera

Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale

Copia della diffida (D5) al MIUR e ricevuta di ritorno

Se reddito inferiore ai limiti di legge, auto-dichiarazione (AD) per l’esenzione dal C.U.

(Contributo Unificato)

Sottoscrizione della convenzione (C5) con lo studio legale o C6 per gli altri docenti .



Procura in calce

Secondo il meccanismo attuale previsto dalla normativa di legge e contrattuale, nella ricostruzione di carriera il Ministero illegittimamente non riconosce tutto il servizio svolto dal docente supplente.

I Tribunale del Lavoro da tempo , garantiscono l’applicazione delle sentenze della Corte di giustizia europea del 19 luglio 2007 e del 18 dicembre 2011 e la conseguente disapplicazione del CCNL 2006/2009 vigente (firmato dai sindacati rappresentativi) e dell’art. 485 del Testo unico sulla scuola, perché sono in contrasto con il principio di non discriminazione scaturito dall’applicazione della direttiva europea sull’abuso dei contratti a termine, in assenza di ragioni oggettive relative alle mansioni svolte.

Tale danno si quantifica in quasi 14 mila euro di arretrati annuali e aumenti mensili di 450 euro sulla busta paga.

Il ricorso è utile anche per sbloccare la progressione di carriera per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2011 con servizio pre-ruolo, rimasti al livello dello stipendio iniziale, al fine di sfuggire al blocco del primo gradino stipendiale disposto dal CCNL integrativo del 4 agosto 2011.

Sono quasi 400 mila i docenti e gli ATA assunti dal 1999 e la maggior parte dei quali può vantare numerosi anni di servizio pre-ruolo con una carriera raffreddata.



C5 CONFERIMENTO



INCARICO PROFESSIONALE PATTO DI LITE



ricorso pre ruolo docenti collaborazioni



C6 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PATTO DI LITE



ricorso pre ruolo D5



procura in calce



Per ogni ulteriore informazione potete contattare Avv Giannola 3318038087