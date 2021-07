Inserita in Politica il 21/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, ripristino manto stradale via Vespri Dopo gli importanti lavori eseguiti dall´Enel per la realizzazione di una nuova linea, che hanno interessato la via Vespri per svariate settimane, domani e dopodomani si procederà alla scarifica e ripristino del manto stradale nel tratto di cui sopra. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e ci si scusa per i disagi.