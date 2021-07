Inserita in Cronaca il 20/07/2021 da Cinzia Testa Confasi Scuola, solidarietà alla comunità scolastica di Caltanissetta per il vile gesto nei confronti dell´Istituto Alberghiero La Confasi Scuola Sicilia esprime la propria solidarietà alla comunità scolastica di Caltanissetta per il vile gesto di sette minorenno locali che hanno danneggiato mobili, porte, armadietti, imbrattato pareti e pavimenti dell´Istituto Alberghiero "Sen. Angelo Di Rocco" di via Leone XII". " Un atto inqualificabile- scrive Confasi- ai danni, ancora una volta, della scuola nissena presa di mira da questi giovani vandali che fortunatamente, in questo caso, sono stati fermati dai carabinieri".