Inserita in Cronaca il 16/07/2021 da Cinzia Testa Il benvenuto di Assarmatori all’Ammiraglio Carlone “Un uomo di mare e un grande professionista, al culmine di una carriera piena di successi. L’Ammiraglio Nicola Carlone è l’uomo giusto al posto giusto”. Questo il saluto del Presidente di Assarmatori, Stefano Messina, al nuovo Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.



“Carlone”, ha ricordato Messina, “subentra a un altro grande professionista come l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, che fortunatamente per il cluster marittimo si è solo spostato dal Tirreno all’Adriatico, trasferendosi da Roma ad Ancona come Commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico. Ad entrambi auguro di cuore buon vento per le loro nuove rotte”.