Inserita in Cronaca il 16/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, approvato Regolamento per l´istituzione dell´Ispettore Ambientale Comunale Volontario Dopo una maratona di quasi 7 ore, il Consiglio Comunale di Trapani tornato a riunirsi in presenza a Palazzo D´Alì, ha approvato alle 3:00 della notte il Regolamento per l´istituzione dell´Ispettore Ambientale Comunale Volontario. L´ispettore ha il compito di informare ed educare i cittadini sulle modalità e sul corretto smaltimento dei rifiuti, prevenire comportamenti irrispettosi del vivere civile che arrecano danno all´ambiente, vigilare, controllare ed accertare il rispetto della legge a tutela dell´ambiente ed effettuare le apposite segnalazioni alla Polizia Locale. Si tratta dunque di una figura di fondamentale importanza per combattere il fenomeno dell´abbandono indiscriminato di rifiuti in strada.