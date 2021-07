Inserita in Tempo libero il 14/07/2021 da Cinzia Testa Oggi Gaetano Savatteri a Trapanincontra Stasera alle 21:15 terzo appuntamento di Trapanincontra, rassegna organizzata dal Comune di Trapani in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana e curata da Giacomo Pilati. Ospite di oggi il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri con il suo "Quattro Indagini a Makari", prime storie dell´irresistibile coppia di investigatori siciliani Lamanna e Piccionello protagonisti dello straordinario successo in tv di Màkari con Claudio Gioè. Appuntamento alla Casina delle Palme, ingresso contingentato fino ad esaurimento dei posti e nel rispetto delle disposizioni anti Covid.