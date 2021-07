Inserita in Cronaca il 14/07/2021 da Cinzia Testa Tutela animali a Trapani, azioni poste in essere dal Comune. Dichiarazione dell´assessore Vassallo Nella qualità di Assessore con delega alla “Tutela Animali” mi corre l’obbligo​ di intervenire sull´ennesima​ spiacevole vicenda che vede protagonista il sig. Enrico Rizzi e coinvolto,​ ​ingiustamente ed inspiegabilmente, il​ Sindaco​ Giacomo Tranchida in merito al ritrovamento di un cane moribondo​ nella periferia della città, nelle vicinanze dell’Hub vaccinale di Via Salemi.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sarebbero colpevoli, a detta​ del sig. Rizzi, dello stato di salute e di abbandono​ dell’animale che, peraltro, oltre a​ non​ risultare​ microchippato, e quindi non di proprietà del Comune,​ ​non era mai stato segnalato da nessuno​ all’amministrazione comunale che, diversamente, avrebbe senz’altro provveduto all’immediato ricovero presso i veterinari convenzionati e​ autorizzato​ l’assistenza e le cure dovute.

Al riguardo intendo precisare che, relativamente all’episodio contestato, come Assessore​ non sono stato informato del caso né io né i volontari​ animalisti che​ collaborano con il Comune​ in quanto l’agente di Polizia Locale​ in servizio a quell’ora, nella concitazione e nella valutazione dell’emergenza, avrebbe​ preferito intervenire​ prontamente​ e personalmente preoccupandosi più che altro​ di​ mettere in salvo​ ​il cane, con l’aiuto del Rizzi, piuttosto​ ​che di mettere in moto la macchina del soccorso (che lo scrivente, se​ avvisato, avrebbe senz’altro come sempre, d´altronde, provveduto ad attivare).

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non hanno a cuore la tutela degli animali? Bene, niente di più falso e fuorviante. A tal proposito mi pregio elencare​ alcuni dati:

1) SOCCORSO Nel corso dell’anno 2020 l’attività svolta dall’Amministrazione​ Comunale tramite la Sezione “Nucleo Tutela Ambiente ed Animali”, gli Uffici amministrativi, l’addetto al​ mezzo di trasporto “animali vivi”, gli​ encomiabili volontari animalisti​ e i liberi cittadini, sempre accompagnati dalla nostra Polizia Locale, ha prodotto, tra gli altri,​ i​ risultati di seguito sintetizzati:

- n. 22 esecuzioni di Ordinanze Sindacali di distruzione di carcasse animali tramite infossamento su aree private; - n.​ 5 verbali di contestazione per omessa iscrizione all’anagrafe canina (L.R. n. 15/2000); - n. 7 ricezioni di denunce di smarrimento/rinvenimento di randagi con relativi verbali di restituzione al legittimo proprietario; - n. 113 interventi di accalappiamento per il contrasto al fenomeno del randagismo e conseguente affido di cani; -​ n.19 verbali di ritrovamento e affido temporaneo di animali/cani; - n. 7​ ricezioni di denunce e smarrimento animali; - n. 120 interventi di animali rinvenuti sul territorio comunale con ricovero presso ambulatori di medici​ veterinari convenzionati (consistenti le somme all’uopo​ stanziate dal sindaco nel bilancio comunale).

2) “STERILIZZAZIONI” Nel corso del 2020 sono state effettuate n. 250 sterilizzazioni circa tra cani e gatti (nonostante il fermo causato dalla pandemia).

3) “ADOZIONI” Grazie all’instancabile opera dei volontari che lavorano a supporto della Polizia Locale,​ ​nell’anno 2020 sono state registrate circa 270 adozioni di cani che, oltre a garantire loro​ ​ l’affetto e​ il calore​ ​di una famiglia, hanno prodotto considerevoli risparmi di risorse per l’ Ente. Nel 2021, peraltro,​ le adozioni definite sono già circa un centinaio.

Insisto ancora ricordando: 1)​ Le risorse messe a disposizione lo scorso anno tramite bando pubblico (andato poi deserto) per promuovere e sostenere​ le adozioni di cani e gatti; 2)​ La continua e proficua​ collaborazione con l’Asp di Trapani e le associazioni animaliste con cui è in corso di programmazione​ una campagna di sterilizzazione dei felini presenti sul territorio comunale da svolgersi a breve; 3) Le risorse messe a disposizione per l’ampliamento dei box esistenti presso il​ rifugio- ambulatorio di Via Tunisi, i cui interventi sono​ in corso di esecuzione; 4) L’impegno profuso dagli Uffici Comunali​ per consentire​ l’apertura del canile intercomunale di C/da Cuddia previa esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che a breve dovranno effettuarsi. 5) Gli oltre​ n.100 interventi di pronto soccorso registrati da Gennaio ad oggi che hanno successivamente determinato​ ​sia adozioni che reimmissioni sul territorio comunale dei randagi.

Tanto dovevo per amor di verità nei confronti dei concittadini Trapanesi.

L´Assessore alla Tutela Animali Andrea Vassallo