Inserita in Cronaca il 13/07/2021 da Cinzia Testa Nuoto: al via la 30 miglia da Palermo a Ustica con staffetta Trenta miglia a nuoto, 54 chilometri, per portare la Sostenibilità al centro del Mediterraneo: è l´obiettivo di 30 Miglia per Ustica, una delle iniziative principali di Ustica Blue Days, la prima edizione di una manifestazione che abbraccia insieme ambiente, inclusione e diritti per sensibilizzare verso una nuova sostenibilità, una ´sostenibilità aumentata´. Protagonisti della manifestazione, che prenderà il via il 23 luglio alle ore 18, sono 15 nuotatori esperti, ognuno con una diversa istanza di sostenibilità e provenienti da tutta Italia, che in una lunga staffetta di quasi 24 ore copriranno il tratto di Mediterraneo tra il Circolo Velico di Sferracavallo a Palermo e il porticciolo di Ustica, prima area marina protetta d´Italia. "Con Giulia Noera e Cristina De Tullio, insieme a Davide Bruno Direttore dell´Area marina protetta Isola di Ustica - spiega Enza Spadoni, una delle organizzatrici di Ustica Blue Days - abbiamo sviluppato un progetto che mira a riportare attenzione sul nostro Mediterraneo, ecosistema di fondamentale importanza per gli equilibri climatici dell´intero pianeta e bacino di importanti flussi migratori. Per questo lo attraverseremo a nuoto, portando simbolicamente con la nostra staffetta un messaggio di rispetto per la Natura, ambientale e umana, che renda la perla nera Ustica centro di un nuovo dibattito".

"Sostenibilità, inclusione, rispetto della natura in tutte le sue accezioni, sport e cooperazione sono i valori su cui si fonda l´attività del Circolo Velico Sferracavallo e che condividiamo con il progetto Ustica blue days - aggiunge Giuseppe Giunchiglia, Presidente del Circolo Velico di Sferracavallo -. Per questo motivo abbiamo sostenuto e partecipato all´organizzazione dell´evento che vedrà il nostro direttore sportivo, Checco Bruni, nelle vesti di testimonial.

Attenzione e sensibilità per queste tematiche che Checco - timoniere di Luna Rossa Prada Pirelli all´ultima edizione dell´America´s Cup e unico italiano in regata nel SailGP - porta in alto nel mondo anche grazie al suo ruolo di ambassador di One Ocean Foundation per la tutela del mare".

Trenta miglia per Ustica sarà anche una delle tappe del "Giro d´Italia a Nuoto", un´iniziativa promossa da uno dei quindici nuotatori, Salvatore Cimmino, e patrocinata dalla Camera dei Deputati, dalla Lega Navale Italiana e dalla Guardia Costiera - che con un suo natante seguirà tutte le tappe - per sostenere un mondo inclusivo e senza barriere. (ANSA).