Inserita in Gusto il 12/07/2021 da Cinzia Testa A Trapani arriva Stragusto, la Festa del cibo da strada e dei mercati dal 21 al 25 luglio Al via l´edizione è "Smart" diffusa fra le vie del centro storico, all´interno dei ristoranti aderenti





Torna anche quest´anno in versione "Smart", dal 21 al 25 luglio, la manifestazione "Stragusto", giunta alla sua 13° edizione, che porterà nelle strade del centro storico i profumi e i gusti del cibo da strada proveniente da diverse regioni e paesi.

Prosegue infatti, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid19, il percorso di uno dei più importanti eventi della provincia di Trapani, che negli anni ha accolto tantissimi turisti e visitatori proponendo una particolare selezione di specialità dello street food nazionale e internazionale, in un ideale tour intorno al mondo attraverso culture, tradizioni, storie e sapori unici.



Anche quest´anno, dunque, Stragusto si sposta da Piazza Mercato del Pesce direttamente all´interno dei ristoranti aderenti che proporranno pietanze da asporto create per l´occasione ed ispirate allo street food nazionale e internazionale e alle varie tradizioni popolari.

Tante le specialità a tema proposte dagli chef locali e da diversi ospiti speciali: non mancheranno le tipicità trapanesi, quelle palermitane, quelle argentine e tunisine e quelle fiorentine, con il mitico panino con il Lampredotto creato dalle mani di Luca Cai. Vi sarà inoltre la possibilità di assaporare i vini del territorio con uno speciale angolo wine tasting curato da sommelier e assaggiatori professionisti. E poi tante altre iniziative collaterali - come visite guidate in bici ed escursioni al tramonto alle saline - arricchiranno la manifestazione, aumentando l´offerta turistica e di intrattenimento.

Sparsi per tutta la città, i punti informativi di Stragusto daranno la possibilità ai visitatori di acquistare i gettoni da spendere per l´acquisto delle pietanze e per tutte le altre iniziative proposte, creando così la propria personale esperienza del Festival.



"Stragusto" è un´iniziativa organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, il Centro di cultura gastronomica Nuara-Cooksicily e con il patrocinio del Comune di Trapani. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.stragusto.it