Inserita in Cronaca il 12/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, grande festa alla Villa Margherita per i nuovi giochi, bambini felici e tanta allegria Due giorni di grande festa alla Villa Margherita, dove venerdì pomeriggio è stato inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo fortemente voluto dal Comune di Trapani. Tra le novità si ricordano i 4 pannelli interattivi, un´altalena inclusiva con cestone, una giostrina inclusiva, una grande sabbiera ricavata al centro dell´area giochi dove i bambini trovano un tavolo manipolatore, una casa gioco dove svolgere attività didattica ed una con lo scivolo oltre a tre giochi a molla. Con l´animazione di "Smile", che si ringrazia per lo splendido lavoro svolto, i bambini sono dunque tornati a giocare in allegria e sicurezza per tutto il fine settimana, con il parco letteralmente preso d´assalto. Grande successo anche per i tre spettacoli del mago, che ha incantato grandi e piccini. L´impegno dell´amministrazione per dare un nuovo volto agli spazi dedicati ai giochi per bambini in città prosegue e con la ripresa delle scuole a settembre l´auspicio già annunciato è quello di trovare un accordo con le istituzioni scolastiche e le famiglie per aprire nelle ore pomeridiane i giardini scolastici dove insistono aree giochi.