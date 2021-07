Inserita in Cronaca il 08/07/2021 da Cinzia Testa Ritornano i Giochi estivi con Anas Collesano: “Seconda edizione delle Olimpiadi dei giochi antichi” Con Anas Collesano si ritorna a rivivere l’emozione dei giochi tradizionali con la Seconda edizione delle Olimpiadi dei giochi antichi, promossa dal Comune di Collesano e inerente al finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità per i centri estivi.

Le attività previste sono svariate: dai famosi giochi all’antica come la strummula e il tiro alla fune, ai giochi tradizionali come il tris, l’hoola hop, palla avvelenata, la corsa del carrozzone, fino a giungere a giochi dinamici come la caccia al tesoro e l’orientering.

Le Olimpiadi si svolgeranno in 8 giornate con attività serali e pomeridiane.

I luoghi quest’anno ruoteranno di giorno in giorno: ogni dì un quartiere di Collesano (Santa Maria di Gesù, stazzone, San Calogero) sarà il teatro dell’evento. Alla fine il quartiere vincente si aggiudicherà il palio delle contrade e ospiterà la festa conclusiva

Previsti animazione ludica e ricreativo culturale e gadget in omaggio. Gli eventi saranno presidiati dai volontari Anas chi vigileranno al fine di garantire lo svolgimento dei giochi in sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid.

Può iscriversi un massimo di 40 ragazzi ambo i sessi di età compresa tra i 9 e 14 anni. I moduli per l’iscrizione possono essere ritirati presso la sede dell’associazione.

Per ulteriori info: 3208233570