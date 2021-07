Inserita in Politica il 02/07/2021 da Cinzia Testa L’Avv. Zichittella aderisce al Movimento “Generazione Futura”

L’estate non ferma l’ascesa del Movimento e nonostante il calore di questi giorni Generazione Futura continua ad attrarre giovani professionisti che si rispecchiano nei valori fondanti del nostro gruppo.



La scelta dei partner con cui progettare e costruire dei percorsi condivisi, nelle future sfide sociali, culturali e civiche della provincia passa attraverso la cura con la quale i soggetti vengono scelti e in questa ottica nella mattinata di oggi il coordinatore provinciale di Generazione Futura, Avv. Ivan GERARDI, insieme al Presidente del Movimento – Maurizio SPANO’ – ha incontrato l’avvocato Dario ZICHITTELLA.



Libero professionista in area legale presso l’ordine degli Avvocati di Marsala, conosciuto in città non solo per il suo infaticabile impegno



a favore dei cittadini ma anche perché esperto inDiritto civile e processuale civile, diritto assicurativo, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto del lavoro, diritto penale e processuale penale, infortunistica stradale e previdenza – il suo attaccamento alla comunità locale – ha continuato GERARDI – viene manifestatoattraverso la quotidiana ed importante attività di patrocinio legale nelle cause di competenza del Giudice di Pace e Tribunale che hanno fatto di Dario ZICHITTELLA un punto di riferimento per i cittadini Lilibetani.



l’inserimento nel gruppo è stato semplice ha chiosato il Presidente SPANO’ – sostituirà proprio GERARDI nell’incarico di responsabile delle attività Socio-Giuridiche dell’associazione.



Il nostro Coordinatore Provinciale – ha chiuso il Presidente- continuerà ad espletare il gravoso compito di responsabile delle procedure di adesione al Movimento.



Sono orgoglioso della presenza di un professionista – che ancora riesce a dedicare il proprio tempo alla difesa dei diritti della gente,



non trascurando un aspetto a noi ben caro “LA LEALTA’ non sempre riscontrabile in tutti.



“E’ Nostro dovere civico e morale prospettarele soluzioni”.

A Dario auguriamo buon lavoro.



Generazione Futura – Associazione



Il Presidente