Inserita in Politica il 01/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, concorso per Polizia Locale: ecco il nuovo termine per presentare la domanda «Si comunica che a breve gli Uffici del servizio Personale provvederanno a pubblicare l´elenco degli ammessi alla procedura concorsuale per l´assunzione relativa al profilo di Agente di Polizia Locale cat. C1». Lo rende noto l´Amministrazione comunale di Trapani con una nota appena diffusa: «Pertanto, si invitano tutti coloro i quali hanno presentato apposita domanda a monitorare il sito istituzionale del Comune di Trapani al fine di verificare la propria posizione». «Si precisa - si legge - che all´esito della procedura di valutazione dei titoli si procederà, in prima battuta, all´assunzione minima di 6+6 Agenti di Polizia Locale (esercizi finanziari 2020/21) con possibilità per l´amministrazione di scorrere ulteriormente la graduatoria nei successivi 3 anni. Tanto - a conclusione - non solo a notizia ma anche per confutare affermazioni prive di fondamento circolate in seguito alla recente estensione delle competenze agli Ausiliari del Traffico.