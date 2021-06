Inserita in Politica il 30/06/2021 da Cinzia Testa Pantelleria: assolutamente infondate le voci diffuse sull’interruzione del servizio idrico L’Assessore Parisi: “Si occuperanno gli operai comunali della distribuzione, ci riserviamo di adire a vie legali per quanti stanno creando allarmismo in un momento già difficile.”



Si informa la cittadinanza che il servizio di distribuzione dell’acqua potabile nelle contrade di Scauri, Rekhale, Khamma e Tracino non sarà effettuato dall’impresa Pirreca Maurizio, ma dagli operai comunali del servizio acquedotto.



È bene precisare, per trasparenza, che a seguito della gara, il servizio era stato affidato sotto le riserve di legge all’impresa Pirreca Maurizio che ad oggi non ha consegnato la documentazione necessaria alla stipula del contratto, come previsto dalla legge.



Nelle ultime settimane la stessa impresa ha unilateralmente deciso di sospendere il servizio adducendo motivazioni economiche estranee allo stesso.

Nonostante vari tentativi per risolvere bonariamente la questione, l’impresa Pirreca ha confermato tale volontà.



Per tale ragione e, soprattutto, per non interrompere un servizio pubblico essenziale, la distribuzione dell’acqua potabile sarà effettuata dagli operai comunali del servizio acquedotto fino alla definizione della vicenda con l’individuazione di un operatore privato che possa erogare il servizio.



Pertanto, ogni notizia diffusa negli ultimi giorni relativa alla mancata distribuzione dell’acqua potabile è da ritenersi falsa e priva di ogni fondamento.



Naturalmente, l’Ente si riserva di agire per le vie legali sia nei confronti dell’impresa Pirreca Maurizio, nel caso in cui non si risolvesse la vicenda, sia nei confronti di chi dovesse diffondere notizie false tendenti a creare allarmismo nella popolazione in un momento già difficile per l’interruzione delle comunicazioni.