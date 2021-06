Inserita in Politica il 30/06/2021 da Cinzia Testa Trapani, alta adesione del personale Energetikambiente allo sciopero di oggi Adesione elevatissima del personale di Energetikambiente allo sciopero indetto per la giornata di oggi dal settore igiene ambientale. Scusandoci per gli elevati disagi che si stanno verificando su tutto il territorio comunale, si rende noto che il sindaco ha disposto – in deroga ai calendari di zona – che domani sia rimosso prioritariamente l’umido organico.