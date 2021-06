Inserita in Cronaca il 29/06/2021 da Cinzia Testa Cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “FavolosaMente” Il 26 giugno 2021 si è tenuta la premiazione della I Edizione del Concorso Letterario Nazionale “FavolosaMente” nella Sala del Museo Stauròs a San Gabriele. All’evento erano presenti il Sindaco Ing. Andrea Ianni, il Vicesindaco Francesca Melozzi e il Presidente di ANAS Lazio l’Avv. Maria Lufrano. Presidente del concorso Lisa Di Giovanni, portavoce ANAS Lazio che ha curato da cima a fondo il concorso, organizzandolo in tutti i particolari. Presente anche la giornalista del Tg2 Marzia Roncacci in qualità di Presidente di giuria.



Durante la cerimonia svariati sono stati i doni:



– Beatrice Celli, artista abruzzese di Castelli di fama internazionale ha realizzato delle creazioni per l’occasione;



– la Confederazione AEPI ha donato premi in denaro;



– l’Opinione ha offerto delle targhe;



– ANAS Lazio, invece, ha realizzato dei gadget per Menzioni di merito ed Encomi.



L’allestimento dell’evento è stato curato dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia e dal Responsabile del Museo Stauròs.