Inserita in Politica il 29/06/2021 da Cinzia Testa Caltanissetta, Prima Edizione Premio Nazionale di giornalismo "Salvatore Mancuso" giovedi 8 luglio 2021 Si svolgerà a Caltanissetta il prossimo 8 luglio presso l´Auditorium "Michele Abbate" la prima edizione del Premio Nazionale di giornalismo intitolato a "Salvatore Mancuso" primario di radiologia dell´Ospedale San´Elia scomparso nel 2017 all´età di 63 anni. Mancuso era appassionato di comunicazione ed era uno degli animatori dell´associazione regionale degli ex allievi del Don Bosco. Il premio è organizzato dal Dipartimento delle Attività Culturali del SAGI. Possono partecipare all´inziativa in modo gratuito tutti i giornalisti italiani che hanno pubblicato nel 2020 e nei primi mesi di quest´anno articoli e servizi su questioni affererenti la medicina. Basta inviare gli elaborati all´indirizzo sindacatosagi@gmail.com entro il prossimo 5 luglio. Sarà la commissione del SAGI a valutarli. La targa riconoscimento sarà consegnata nel corso della manifestazione che si svolgerà a partire dalle 16.30. Alla stessa prenderanno parte i familiari di Salvatore Mancuso.