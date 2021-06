Inserita in Politica il 29/06/2021 da Direttore I delegati dell´ANAS Nazionale all´unanimità hanno approvato il bilancio 2020 A seguito di regolare convocazione si è riunita l´assemblea nazionale dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) composta da tutti i delegati eletti dalle assemblee regionali cosi come previsto dallo statuto.



I lavori dell´assemblea, a causa di un problema legati al particolare periodo storico , sono iniziati con un ora di ritardo.



L´assemblea si è riunita, integrata con alcuni ospiti ed aperta alle presidenze provinciali e dal comitato scientifico della rivista Symposium presso la sede dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regionale del Piemonte a Druento (TO).



La riunione si è svolta in modalità mista con un gruppo di delegati in presenza ed un gruppo collegato attraverso la piattaforma di google meet.



I lavori sono stati presieduti dal portavoce nazionale che, dopo aver portati i saluti della Presidenza, assente per impegni professionali, ha dato lettura della relazione del collegio dei revisori, che ha approvato con parere favorevole l´approvazione del bilancio consuntivo 2020.



Successivamente, il portavoce, ha illustrato, le singole voci di bilancio, sia in entrata che in uscita.



L´assemblea dopo una breve discussione, legata prevalentemente agli eccessivi crediti che l´Associazione vanta prevalentemente da parte della pubblica amministrazione ed in particolare dal Ministero del welfare e dal Comune di Palermo per una somma complessiva di oltre 350 mila euro, ha approvato all´unanimità il bilancio consuntivo dell´esercizio finanziario 2020 ed il preventivo 2021.



L´assemblea ha ringraziato la Presidenza Nazionale per aver effettuato delle anticipazioni di somme al fine di poter garantire il regolare pagamento degli stipendi ai dipendenti.



Il portavoce, ha comunicato che alla data odierna l´Associazione non ha debiti ne nei confronti dei dipendenti ne nei confronti di terzi.



Alle ore 17.00 il portavoce, non essendovi altri argomenti all´ordine del giorno, dopo aver ringraziato tutti sia i presenti che i delegati collegati con la piattaforma ha dichiarato chiuso i lavori ed ha invitato tutti i soci e delegati collegati con la piattaforma di goolge meet di collegarsi al link messo a disposizione dell´ANAS FORM Piemonte per la formazione dei dirigenti ANAS