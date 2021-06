Inserita in Politica il 29/06/2021 da Cinzia Testa “Ludendo docere”, parte il progetto rivolto ai ragazzi per far scoprire ai più giovani la nostra storia e l’archeologia Parte il 30 giugno dal Parco archeologico di Tindari “Ludendo docere”, progetto di educazione alla conoscenza della storia, promosso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Il progetto, che nella prima fase proseguirà anche l’1 e il 2 luglio si svolgerà, come esperienza iniziale, nell’area archeologica di Halaesa Arconidea dove il direttore del Parco archeologico di Tindari, Domenico Targia, ha già sottoscritto protocolli di collaborazione con le amministrazioni del territorio. L’iniziativa in particolare è stata realizzata d’intesa con il comune di Tusa, dove si trova il sito di Halaesa, e rientra tra le iniziative di alfabetizzazione ed educazione alla bellezza. Il progetto, che prevede esperienze di scavo archeologico simulato, coinvolgerà per 3 giorni 20 ragazzi della scuola primaria.

La strategia comunicativa e la metodologia didattica degli archeologi “educatori” sono commisurati al tipo di utenza: i piccoli, protagonisti delle attività formative saranno stimolati attraverso l’esperienza sul campo, all’ineguagliabile esperienza dell’incontro con il passato lavorando prevalentemente sull’attività ludica e sull’esperienza sensoriale. Attività pratico-manuali e percorsi formativi di “alternanza scuola lavoro” sono gli strumenti attraverso cui diffondere l’interesse verso la conoscenza dei nostri beni culturali nella società civile. Le attività, rivolte prioritariamente alle scuole locali e alle associazioni territoriali che operano nel settore educativo, saranno anche ampliate per il futuro alle scuole che sceglieranno di visitare i parchi con le gite scolastiche.

Il progetto prevede 100 moduli da realizzarsi ciascuno con gruppi di 10 ragazzi della scuola primaria ovvero, in periodo estivo, con analoghi gruppi di bambini, con un coinvolgimento di almeno 1.000 alunni. Ciascun modulo è costituito da tre giornate scolastiche. La prima “L’archeologo in classe” di nozioni storiche e archeologiche del territorio da tenersi in classe o presso le sedi associative, la seconda di scavo simulato, attività sul campo e visita archeologica da tenersi nei siti, la terza giornata di attività di laboratorio, catalogazione e musealizzazione da tenersi in classe o sul sito.

I Parchi archeologici coinvolti nel progetto saranno:

1. Parco Archeologico di Tindari 2. Parco Archeologico di Gela 3. Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell´Aci 4. Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina 5. Parco Archeologico delle Isole Eolie 6. Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato 7. Parco Archeologico di Kamarina e Cava d´Ispica 8. Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai 9. Parco Archeologico di Leontinoi 10. Parco Archeologico di Lilibeo Marsala