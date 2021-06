Inserita in Politica il 29/06/2021 da Direttore La redazione della rivista scientifica Sympsoium ha deliberato una nuova linea editoriale Si è riunita la redazione della Rivista scientifica Symposium integrata con alcuni componenti del comitato scientifico presso la sede dell´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regionale del Piemonte a Druento (TO).



La riunione si è svolta in modalità mista un gruppo in presenza ed un gruppo collegato attraverso la piattaforma di google meet.



LA riunione è stata coordinata dal direttore responsabile della rivista che ha aperto i lavoro ed introdotto il tema individuare una linea editoriale che non si limiti solo a trattare scientificamente i temi della filosofia del diritto e dell´economia, ma che vada oltre e che dia un contributo ideologico ed ipotizzi un modello sociale nuovo atteso il fallimento del mercato liberale, di quello socialista e di quello misto.



La riunione è stata patrocinata dall´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regionale Lombardia e della Società Etica che hanno permesso, con il loro contributi, di organizzare l´incontro e calendarizzare i lavori per il prossimo biennio.



All´incontro ha partecipato anche l´ing. Azzinari, il quale ha dato un contributo circa la necessita di un nuovo modello di impresa che vada oltre l´idea, superata, d´impresa etica e sociale.



Nel corso della riunione è emerso la necessità di un´idea nuova economica e sociale che dovrà essere il frutto del confronto di esperti di tutti i settori per avere una visione "nuova" dell´insieme atteso che la parcellizzazione del sistema ha portato alla perdita di una visione globale del sistema e non solo e, soprattutto, come è noto ha messo al centro del sistema la finanza. Oggi, piu che mai, serve rimettere l´uomo al centro del sistema per recuperare quei valori propri dell´uomo.



I lavori sono stati aggiornati all´11 settembre alle ore 15,30 sempre a Druento presso la sede dell´ANAS regionale Piemonte per continuare il confronto con il comitato tecnico scientifico.