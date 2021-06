Inserita in Cronaca il 25/06/2021 da Direttore TRAPANI: SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE. 2 ARRESTI DEI CARABINIERI Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordinanza di carcerazione emessa dal Tribunale di Trapani, V.G. trapanese classe 66 e L.G. classe 65 per il reato di sfruttamento della prostituzione commesso nell’anno 2013 a Trapani.

Entrambi, in atto sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, dovranno espiare un pena di circa 5 anni ciascuno per il reato prima descritto per aver messo un vasto giro di prostitute a disposizione della Trapani bene e non solo. Gli incontri a luci rosse avvenivano in ville, abitazione private e in un albergo, annunci su apposite bacheche sul web dove nel giro erano coinvolte donne sudamericane, ma anche trans molto richiesti dalla clientela composta soprattutto da professionisti e gente facoltosa.

All’esito delle formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il Carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre la donna ristretta al Pagliarelli di Palermo.