Inserita in Politica il 25/06/2021 da Direttore Ripuliamo insieme la spiaggia di Torretta Granitola: l´iniziativa per celebrare la Giornata mondiale del Rifugiato CAMPOBELLO DI MAZARA. È in programma per mercoledì 30 giugno alle 16.30 l´iniziativa "Ripuliamo insieme la spiaggia di Torretta Granitola", che coinvolge il Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Campobello di Mazara, gestito dal Consorzio Solidalia, l´Amministrazione comunale, il Lions Mazara del Vallo, il Club Nautico e le associazioni Yalla, CambiaVento e A.B.A.







"Together we can do anything - Insieme possiamo fare la differenza" è il claim dell´edizione 2021 della Giornata Mondiale del Rifugiato organizzata dall´ UNHCR, e non poteva esserci occasione migliore per celebrare questa ricorrenza che realizzare tutti insieme (migranti e operatori SAI, enti e associazioni, ecc) un´attività volta a migliorare il bene comune.



I partecipanti si troveranno alle 16.30 a Piazza Mercato nei pressi della sede del Club Nautico. Lì verranno consegnati ai volontari sacchetti e guanti per la raccolta dei rifiuti. L´evento ha il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara e si avvale della collaborazione delle associazioni del territorio.



Una bellissima iniziativa che esprime con gesti concreti il potere dell´inclusione e dell´integrazione e rappresenta un´importante occasione di sensibilizzazione al rispetto e alla cura dell´ambiente e del bene comune.