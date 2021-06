Inserita in Tempo libero il 25/06/2021 da Direttore Assemblea nazionale ANAS il 26 e 27 giugno a Torino Sabato 26 ore 14,00 e domenica 27 - Assemblea A.N.A.S. Nazionale, relazione della Presidenza ed approvazione Bilancio 2020.

Sabato 26 ore 17,00 - 19,00 - Corso di Formazione (riservato soci A.N.A.S.) - Il ruolo delle Reti associative "Adempimenti Fiscali ed Amministrativi", in presenza ed in video Conferenza, a Cura di ANAS FORMA PIEMONTE.

Domenica 27 ore 09,00 - 12,00 - Riunione Comitato Tecnico Scientifico Rivista SYMPOSIUM.

Cascina Rubbianetta - Centro internazionale del Cavallo - Parco La Mandria - Sede di A.N.A.S. Piemonte.

Strada Rubbianetta, snc - 10040 Druento (TO)

Per Info: a.n.a.s.piemonte@gmail.com - segreteria@anasformapiemonte.it