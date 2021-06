Inserita in Cronaca il 24/06/2021 da Cinzia Testa Plastic free: domenica raccolta alle terme segestane L’iniziativa, patrocinata dal Comune, prevede anche un breve trekking dalla “vaccheria” alle “acque calde”. Secondo appuntamento con l’iniziativa ambientale di raccolta plastica patrocinata dal Comune a cura dell’associazione Plastic Free che prevede anche un breve trekking in collaborazione con la sottosezione di Castellammare del Cai e del Gei, gruppo escursionisti Inici. I volontari di Plastic free si incontreranno domenica 27 giugno alle ore 16 alla “vaccheria” per poi raggiungere -dopo una breve passeggiata di circa 3 km guidata dal Cai- le terme Segestane, dove sarà effettuata la raccolta. Un appuntamento che unisce trekking e amore per i luoghi e la natura con la possibilità, dopo l’attività di raccolta plastica, di immergersi nelle acque calde, le antiche e mitiche “aquae segestanae”. «Iniziative sinergiche a tutela dell’ambiente ed alla riscoperta di luoghi naturalistici di pregio che l´amministrazione comunale condivide e patrocina come questa seconda attività organizzata dall’associazione Plastic Free che, con i suoi referenti locali, Toti Castronovo e Andrea Asaro, ringraziamo per le importanti attività, unitamente alla sottosezione di Castellammare del Cai e del Gei ed a tutti i volontari -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Vincenzo Abate-. Dopo il riscontro della prima iniziativa di raccolta alla spiaggia Playa, che ha visto l’impegno di circa 150 volontari dell’associazione plastic free, e subito dopo questo secondo momento alle terme segestane, siamo certi che con l’associazione plastic free, il Cai, Gei e altre associazioni che propongono iniziative di tutela e decoro ambientale, continueremo a collaborare condividendone il fine. Fare rete per migliorare e rispettare sempre più l’ambiente in cui viviamo». Plastic free è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi ha oltre 900 referenti in tutt’Italia ed è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.