Inserita in Sport il 24/06/2021 da Cinzia Testa Pallacanestro Trapani, Pianegonda ceduto in prestito al Kleb Basket Ferrara «La Pallacanestro Trapani comunica la cessione in prestito di Tommy Pianegonda al Kleb Basket Ferrara, società che milita nel campionato di serie A2».



Pianegonda lascia Trapani dopo tre anni vissuti ad alto livello con una crescita costante nel settore giovanile granata che l’ha portato poi ad essere un punto di riferimento anche in prima squadra.



«Al giovane atleta - si legge nel comunicato stampa - nato nel 2002 auguriamo le migliori fortune, umane e professionali.