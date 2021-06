Inserita in Cronaca il 23/06/2021 da Cinzia Testa Assegnato alla Città di Trapani il premio Assegnato alla Città di Trapani il premio “Naxoslegge” per l´importante promozione della cultura effettuata in special modo in occasione della candidatura della nostra città a capitale italiana della cultura 2022. Il premio vuole essere un riconoscimento a coloro i quali, a vario titolo, promuovono la cultura del libro e della lettura del nostro Paese anche al di fuori dei confini nazionali. La cerimonia di consegna dei premi dell´evento, giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà il 31 Agosto presso la terrazza del lido di Naxos. “Siamo particolarmente felici di ricevere questo premio, a riprova della bontà del nostro operato nell´ambito delle attività che hanno visto Trapani balzare agli onori delle cronache in occasione della candidatura a capitale italiana della cultura - dichiara l´assessore d´Alì -. La promozione del nostro territorio passa anche da eventi come questo che sono l´occasione per rilanciare il nostro progetto di riconquista dell´identità culturale cittadina da esportare nel mondo. Trapani è sempre più attrattore artistico-culturale e ne siamo davvero fieri”.