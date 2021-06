Inserita in Cronaca il 23/06/2021 da Cinzia Testa Da giovedì a Trapani il masterclass sul vivere sano per gli "over 64" indetto dall´Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) A Trapani da giovedì a sabato il masterclass regionale del progetto “Allena il modo di vivere lo Sport” riservato agli “over 64” indetto dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) con la collaborazione dell’A.I.C.S.

La città di Trapani scelta dall’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) per ospitare uno dei 20 MasterClass regionali del progetto denominato “Allena il modo di vivere lo Sport” sviluppato con il contributo di Sport&Salute S.p.A. e che ha come obiettivo diffondere la conoscenza degli effetti benefici dello sport e della corretta alimentazione degli “over 64”.

A Trapani il progetto prevede un master gratuito di tre giorni riservato agli “over 64” che per la parte pratica si terrà presso l’ex campo CONI di atletica leggera sotto la guida di esperti istruttori.

Giovedì 24 giugno, con inizio alle ore 17,00, presso la sede del Comitato provinciale dell’A.I.C.S (Associazione Italiana Cultura e Sport) in Via Livio Bassi n.201 si terrà un Seminario durante il quale verranno illustrati lo scopo ed il programma del progetto. Testimonial dell’evento l’arciere paralimpico ed ex campione italiano Antonello Lisotta (della ASD Dyamond Archery Trapani). Interverranno tra gli altri Nicola Lamia, presidente provinciale dell’A.I.C.S., ente di promozione sportiva cui è stata affidata l’organizzazione della manifestazione, il medico dietologo Claudio Pace, gli istruttori Michele Galia e Marcella Lamia e il giornalista sportivo Franco Cammarasana in rappresentanza dell’USSI Sicilia.

La manifestazione, patrocinata dal CONI, si svolge con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Stelle e Palme al merito sportivo, l’Associazione Pensionati CONI e con il Comitato Italiano Sport contro la Droga.