Inserita in Cultura il 22/06/2021 da Cinzia Testa San Vito Lo Capo: peschereccio recupera due antiche anfore e le consegna alla Soprintendenza del Mare Due anfore in buono stato di conservazione, recuperate accidentalmente nello specchio di mare a Nord-Est di Trapani durante una battuta di pesca, sono state consegnate nella tarda sera di ieri nella banchina del porto di San Vito Lo Capo (TP) dal comandante del peschereccio Madonna di Lourdes, Giovanni Lo Coco, al funzionario della Soprintendenza del Mare della Regione siciliana, Aurelio Vaccaro.

Una volta ritrovate le anfore, il comandante del peschereccio ha informato del ritrovamento l’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana che lo ha messo in contatto con la Soprintendenza del mare.



“La tempestiva presa in carico a tarda sera delle due anfore da parte della Soprintendenza del Mare – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – testimonia da un lato l’efficienza e l’impegno della Regione nell’attività di cura del nostro patrimonio culturale, dall’altro il senso di responsabilità dei pescatori siciliani che, insieme ai sub e alle società di diving, sono occhi e braccia della Regione in mare. A tutti loro esprimo il mio personale ringraziamento perché con la loro attività sono vere e proprie sentinelle dell’ambiente e della cultura”.



“La collaborazione con i pescatori e la possibilità di ricevere informazioni dettagliate sulla localizzazione di questo nuovo ritrovamento – dice la Soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni – ci consente di avviare nuove indagini ed arricchire la nostra mappatura di nuovi importanti elementi di conoscenza”.