Trapani, Social Housing di via Pantelleria Dopo il primo avviso con cui l´amministrazione comunale, d´intesa con l´IACP ha assegnato 12 delle 22 abitazioni componenti la palazzina social housing di via Pantelleria, prosegue l´attività di affidamento ed avviso per altre 2 categorie: nuclei familiari in difficoltà e giovani coppie. «Anche in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo, dare la certezza di un´abitazione totalmente ristrutturata ad affitto calmierato a nuclei familiari in difficoltà o giovani coppie costituisce la continuazione del programma di governo propedeutico alla realizzazione di altri progetti simili già messi in cantiere dall´amministrazione (Eugenio De Rosa e centro storico) - dichiarano il sindaco e l´assessore Abbruscato -. Siamo soddisfatti e contiamo di raggiungere l´obiettivo di dare un futuro migliore a chi davvero ne ha bisogno».