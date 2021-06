Inserita in Politica il 18/06/2021 da Cinzia Testa Trapani, nominata la Commissione Pari Opportunità Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, con proprio decreto n. 43 del 15/06/2021, ha nominato i componenti della Commissione per le Pari Opportunità tra uomini e donne, che si insedierà il 24 giugno alle ore 17 presso la Sala Sodano di Palazzo d´Alì. Di seguito l´elenco completo: A - Componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale: Granello Antonella CGIL; Parisi Antonella UIL; Sferruzza Giuseppina CISL B - Componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché espressione delle Associazioni sindacali artigiani, commercianti ed agricoltura: Daidone Vita SICINDUSTRIA; Magaddino Dina UPIA; Napoli Rosaria CNA C - Componenti designati dalle Associazioni facenti regolarmente parte della Consulta Comunale delle Associazioni: Peraino Maria Caterina ANMIC; Piazza Pina PGSD - Componenti Rappresentanti i movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro in sede locale: Barbera Patrizia FIDAPA; Colli Valentina UDI; Serse Maria Concetta INNER WHEEL E - Donne straniere designate da Comunità insediate e rappresentanti minoranze etniche, linguistiche, religiose: Saadia Fakhiri autocandidatura; Imafidon Sonia autocandidatura Saadani Latifa segnalata da Badia Grande F - Rappresentanti degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado, che ricoprano già la carica di rappresentanti di Istituto: Bujenita Andrea IISS Sciascia Bufalino; Lo Pinto Martina IIS Leonardo Da Vinci; Tallarita Gioele IISS Liceo Scientifico- Liceo Classico G -Rappresentanti degli studenti del Polo Universitario di Trapani: La Grutta Alessandro UNIPA; Minunno Rachele UNIPA; Pedà Antonino ALPHAOMEGA H - Rappresentanti designati da Associazioni, anche di promozione sociale, operanti in sede locale nel campo di genere, per la parità dei diritti e contro ogni forma di discriminazione, compresa quella sessuale: Avellone Elena PANATHLON; Palazzolo Leo ARCIGAY; Spada Francesca ACLI I - Rappresentanti designati dal Patto dei Sindaci per la Cultura Trapanese: De Blasi Anna Maria Sindaco di Alcamo; Gandolfo Giuseppina Sindaco di Campobello di Mazara; Morsellino Valentina Commissario di Calatafimi/Segesta K - Rappresentanti designati dai Dirigenti degli istituti scolastici Inferiori e Superiori: Adragna Giuseppina IIS I.Florio; Biondo Cinzia IISS Sciascia Bufalino; Schifano Debora IC Ciaccio Montalto L - Rappresentanti designati dai Centri Antiviolenza riconosciuti e presenti nel Comune di Trapani: Ranno Aurora CO.TU.LE.VI