Inserita in Cultura il 18/06/2021 da Direttore Polizia di Stato: XX Edizione del progetto Icaro in materia di sicurezza stradale La Polizia Stradale della provincia di Trapani, anche quest’anno, ha incontrato i giovani delle scuole secondarie, presentando loro la XX edizione del progetto ICARO, ideato per diffondere sempre più il valore della sicurezza stradale, come valore di tutti e come parte dell’educazione di ogni cittadino. I poliziotti hanno incontrato, in parte in presenza e in parte in modalità DAD, quasi 800 giovani della provincia, ritenendo importante, anche in un periodo difficile come questo, stare vicini, seppur a distanza, con i giovani del territorio. Pur nell’auspicio di riprendere quanto prima gli incontri in presenza, tuttavia, la DAD ha dato la possibilità di incontrare virtualmente tanti giovani in simultanea e di abbattere le distanze fisiche di un territorio vasto, mettendo insieme studenti provenienti da diversi comuni della provincia: Trapani, Santa Ninfa, Salemi, Alcamo, Partanna e Mazara del Vallo.

Il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trapani ha così ringraziato tutti gli allievi della provincia: “Mi sento di ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi che abbiamo incontrato virtualmente nelle varie scuole per avere meravigliosamente interagito con noi, abbattendo tutte le barriere fisiche dettate dal momento. Abbiamo incontrato giovani motivati e interessati e l’interesse è uno step necessario verso la conoscenza e verso il cambiamento culturale a cui la Polizia di Stato ambisce, per potere avere strade sempre più sicure, dove il contributo di tutti è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo prestigioso di diminuire i morti e gli incidenti sulle strade”.