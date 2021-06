Inserita in Cronaca il 17/06/2021 da Cinzia Testa Trapani: il sindaco e l’assessore Abbruscato hanno incontrato una delegazione del comitato “C’è chi il Trapani lo ama” In data odierna il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore allo Sport Enzo Abbruscato hanno incontrato una delegazione del comitato “C’è chi il Trapani lo ama” per fare il punto della situazione, onde chiarire, rispetto ad alcuni boatos e distorte comunicazioni sui social, l’evoluzione dei vari passaggi intrapresi ed intercorsi con l’unico soggetto allo stato richiedente il titolo sportivo del Trapani, cioè Inter Trade Italia s.r.l.. In detto incontro, che era aperto anche alle tifoserie, il sindaco ha ribadito che si rimane in attesa dell’esito della procedura attualmente in atto allo scadere dei 7 giorni di proroga concessi alla parte proponente su sua richiesta