Inserita in Cronaca il 17/06/2021 da Cinzia Testa Al via il primo corso in Sicilia di “Decorticatore di Sughero” presso Collesano (PA) L’A.N.A.S. zonale di Collesano, Ente Terzo Settore, promuove per la prima volta in Sicilia nel mese di luglio un corso per “Decorticatore del Sughero”.



II corso è rivolto ai giovani che intendono intraprendere l’attività di decorticatore, la formazione delle lezioni teoriche – pratiche, saranno svolte da docenti ed operatori esperti nel settore, la quale illustreranno la conoscenza di come si estrae la corteccia da una pianta di sughero.



Tale attività rientra nella programmazione dell’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano, finalizzata alla valorizzazione della degli antichi mestieri legati alla tradizione contadina e del comune di Collesano ai fini della prevenzione incendi ed al rilancio nel settore agropastorale.



L’A.N.A.S. zonale si avvarrà della collaborazione, del Centro Studi Sicurezza Qualità di (TP), in materia di sicurezza sul lavoro, dell’università di Palermo e della ditta SYFAR, con sede ad Acquedolci (ME) leader in Sicilia nella trasformazione del sughero, che si è aggiudicato la gara per la decortica di circa 130 ettari di sughereta nel comune di Collesano, in virtù della convenzione sottoscritta tra il Comune e la ditta, si evince che la SYFAR si dovrà avvalersi della manodopera locale e di nuove forze giovanili, quindi tale attività ha la finalità di creare posti di lavoro in questo settore.



Infatti al termine del corso i più meritevoli corsisti potranno essere assunti, con stipula di contratto e paga sindacale .



Il Presidente dell’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano, Antonino Vara e il Sindaco Giovanni Battista Meli, si auspicano che da questo corso si possa creare uno sviluppo sostenibile nella zone Interna riducendo la povertà e di incrementare e migliorare la produzione di sughero e di legname per mezzo della “normalizzazione” dei boschi a Quercus Suber L. nel territorio di Collesano .



Il corso si svolgerà in tre giornate 16-17-18 luglio, di cui: 12 ore di teoria nella sala Consiliare di Collesano e 8 di pratica – stage nella sughereta comunale di Collesano.

Sempre nel rispetto delle normative preventive anti-covid .

Il corso avrà inizio con un minimo di 10 iscritti e un massimo di 15 iscritti.

Età di partecipazione 18 anni e non oltre i 55 anni , ambo sesso.

Il costo del corso e di € 100,00 e comprende il materiale didattico, DPI. (guanti occhiali casco) assicurazione e degustazione finale.

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione



Argomenti trattati:

Parte Teorica

 Cenni Morfologia, fisiologia e aspetti fitosanitari.

 Caratteristica e difetti del sughero,

 Cenni sulla legislazione regionale

 Normative sul D.lgs 81/08 in materia sulla sicurezza;

 Cenni di primo soccorso.

Parte Pratica

 Fasi tecniche e metodologie di estrazione del sughero.



Scadenza bando è previsto per giorno 14 luglio alle ore 12;00



Per informazioni ed iscrizione contattare il 3208233570