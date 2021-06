Inserita in Politica il 17/06/2021 da Cinzia Testa Il 18-19-20 giugno 2021 i Vela Day alla Lega Navale Italiana sezione di Mazara del Vallo Partirà domani, venerdì 18 giugno, e proseguirà per tutto il week end, l´evento: ´Vela Day´, organizzato dalla FIV (Federazione Italiana Vela) in collaborazione con la Kinder Joy of Moving presso la Lega Navale Italiana sezione di Mazara del Vallo.

Saranno tre giorni di promozione della cultura del mare e dello sport della vela.

La Kinder Joy of Moving è un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del gruppo Ferrero, presente con iniziative in oltre 30 paesi nel mondo, per incentivare la predisposizione naturale dei ragazzi al gioco, al movimento e allo sport, nella convinzione che tutto ciò possa renderli adulti migliori domani.

"La Lega Navale Italiana – ha detto il presidente Giampiero Tilotta - opera da sempre per diffondere, in particolare tra i giovani, l´amore per il mare e la conoscenza e la cultura marinaresca.

L´iniziativa è aperta a tutti: dai bambini di 6 anni in su, è libera e gratuita. I VELA DAY – ha concluso Tilotta - saranno una festa di sport e di mare, con l´obiettivo inoltre di far conoscere maggiormente le attività del nostro circolo nautico".