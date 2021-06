Inserita in Politica il 17/06/2021 da Direttore VENERDI’ E DOMENICA NELLA SEDE DI “CAMPAGNA AMICA” VACCINAZIONI PER GLI IMMIGRATI Venerdì e domenica prossimi, 18 e 20 giugno, nei locali del mercato “Campagna Amica” in via Verdi si potranno vaccinare gli immigrati presenti nel territorio. L’iniziativa della Coldiretti è stata pienamente condivisa dall’Asp e dal Sindaco di Marsala, on. Massimo Grillo. Intanto è stata avviata la macchina organizzativa. Verranno infatti coinvolti le Comunità d’accoglienza del territorio nonché le Associazioni che si occupano di soggetti provenienti fuori Italia. Non occorre prenotazione. I servizi sociali, già allertati, inoltre, provvederanno a sensibilizzare gli immigrati sulla grande valenza sanitaria dell’iniziativa.

Gli interessati dovranno presentarsi nei capannoni del Mercato “Campagna Amica” e aspettare il turno per ricevere il vaccino anti covid.