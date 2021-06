Inserita in Politica il 17/06/2021 da Direttore Pantelleria e Salina unici Comuni siciliani nella guida ´Il Mare più bello´ con il massimo dei voti Anche quest´anno Pantelleria viene premiata da Legambiente e Touring Club Italiano con la Bandiera a Cinque Vele, riconoscimento attribuito ai comprensori turistici sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e la qualità dell´ospitalità.





Pantelleria e l´Isola di Salina sono gli unici Comuni siciliani ad essere inseriti nella prestigiosa guida "Il Mare più bello" con il massimo dei voti.





Nel complesso sono 98 i comprensori turistici messi in classifica da Legambiente e Touring Club Italiano e valutati in base ai dati sulla gestione dei servizi da parte delle amministrazioni locali e la qualità del territorio (presenza di aree protette marine o terrestri) e integrando queste informazioni con le valutazioni espresse dai Circoli locali dell´associazione e dall´equipaggio della Goletta Verde.





Il giudizio attribuito a ciascun comprensorio va dalle 5 Vele assegnate ai migliori fino a 1 Vela per i territori che comunque raggiungono la sufficienza dei voti.



I parametri sono divisi in due principali categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi.



La scelta degli indicatori e la loro attribuzione a differenti macroaree ha tenuto conto di requisiti chiave, definiti in ambito europeo con il contributo della rete delle Ecolabel che seguono i criteri del progetto Life "VISIT".